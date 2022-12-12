Заброшенные корпуса Магнитогорского госуниверситета хотят отдать под жилую застройку

Администрация Магнитогорска объявила общественное обсуждение проекта о внесении изменений в планировку территории в границах улиц Советской Армии, Сталеваров и проспекта Ленина. Там, на месте заброшенных корпусов Магнитогорского государственного университета, планируется возвести два многоэтажных дома. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.

С экспозицией проекта можно будет ознакомиться в здании администрации города до 27 декабря. На участке площадью 23,5 га намерены возвести два дома высотой 14–16 этажей и две полуподземные автомобильные парковки. Под саму застройку отдадут 4 га. Часть учебного корпуса университета планируют переоборудовать под размещение офисов. Заказчиком документации по изменению проекта планировки выступило ООО «Трест Магнитострой».