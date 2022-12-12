В Приангарье двум осужденным добавили сроки за «А.У.Е.»

Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, судом установлено, что обвиняемые участвовали в деятельности экстремистской организации «А.У.Е.», запрещенной Верховным судом Российской Федерации и пропагандирующей криминальную субкультуру.

«Суд установил, в период с 2020 по 2021 год двое мужчин, отбывавших наказание в исправительной колонии №14 за совершение тяжких преступлений, пользуясь личным авторитетом, вовлекали в противоправную деятельность новых участников из числа осужденных лиц, а также убеждали последних вносить денежные средства для поддержания лидеров и членов организации. Преступная деятельность пресечена в августе 2021 года сотрудниками УФСБ и ГУФСИН России по Иркутской области. Расследование осуществлялось следователями Следственного комитета»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили «Ъ», что на момент вынесения приговора один из мужчин находился на свободе, его приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Второй с 2018 года и до сих пор отбывает наказание в ИК-14 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). После вступления приговора в силу его переведут в колонию строгого режима на шесть лет и один месяц.

Как уточняет пресс-служба регионального СКР, на момент совершения преступления мужчины являлись так называемыми смотрящими за колонией.

Влад Никифоров, Иркутск