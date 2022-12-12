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Три кандидата на пост главы нижегородского минстроя вышли в финал конкурса

В финальный этап конкурса на пост министра строительства Нижегородской области прошли три кандидата: замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Иван Каргин, директор ООО «Архитектура и градостроительство» Олег Агарев из Оренбурга и директор ООО «Омегапром» Сергей Горшунов из Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Последний этап отбора – итоговое собеседование с губернатором Глебом Никитиным. Кроме трех названных кандидатов, участие в нем могут принять и другие претенденты, которые, по мнению конкурсной комиссии, зарекомендовали себя в ходе предыдущих выступлений.

Ранее должность министра строительства региона занимал Анатолий Молев. После изменения структуры правительства в июле он был назначен заместителем председателя правительства. Тогда же объявили конкурс на пост главы ведомства. Всего было подано 102 заявки от кандидатов из 17 регионов.

Анастасия Еремина

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