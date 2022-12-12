Потребительское кредитование в Воронежской области с начала года сократилось на 43%

В январе-октябре 2022 года на фоне спецоперации и санкций потребительское кредитование в Воронежской области показало спад на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. Жители региона взяли в банках займы этого вида на 24,6 млрд руб., тогда как за десять месяцев прошлого года — на 43,2 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные от 4 тыс. организаций-кредиторов.

В целом по России, отмечают в НБКИ, потребкредитование за десять месяцев сократилось на 40,7%, с 3,69 до 2,19 трлн руб. «При этом по сравнению с десятью месяцами пандемийного 2020 года объем выданных потребкредитов сократился менее существенно — на 13,9%»,— отмечают в НБКИ.

Данных по динамике потребкредитования в других регионах Черноземья НБКИ не приводит, так как они не входят в число 30 лидеров РФ по объемам выданных кредитов в денежном выражении.

«Вслед за весенним падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан»,— пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте