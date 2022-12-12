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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье выявили хищение более 57 млн рублей при реконструкции железнодорожной станции

В Забайкальском крае Читинской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения 57 млн руб. при реконструкции железнодорожной станции Хилок.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, хищение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства при реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

«Установлено, что во время реконструкции железнодорожной станции в Хилке у подрядчика приняли к оплате документы, в которых были указаны сведения о фактически невыполненных работах и материалах, отсутствующих на объекте, на сумму более 57 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует ход и предварительные результаты расследования, проводящегося Хилокским линейным отделом Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Влад Никифоров, Иркутск

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