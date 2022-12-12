За год в бюджет Краснодара поступило 44,6 млрд рублей

С начала года в бюджет Краснодара поступило 44,6 млрд руб. Из них 23,3 млрд руб. составили собственные доходы, план по которым выполнен на 100%. До конца года власти планируют собрать около 1,5 млрд руб. дополнительных доходов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Они очень пригодятся в начале 2023 года для финансирования первоочередных расходов. За такие результаты — огромное спасибо налогоплательщикам Краснодара, которые своевременно и в полном объеме оплатили налоги»,— отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

В декабре в местный бюджет поступило 852 млн руб., или 34% от месячного плана. Темпы роста выше уровня 2021 года обеспечили все внутригородские округа.

Расходы бюджета Краснодара с начала года составили 43,2 млрд руб. с учетом краевых и собственных средств. Из них 55%, или 23,7 млрд руб. направлены на соцсферу. Еще почти 3,6 млрд руб. выделили на дорожное хозяйство, 8,5 млрд руб. — на капитальное строительство и 3,1 млрд руб. — на ЖКХ, в том числе 1,8 млрд руб. на благоустройство.

Татьяна Ручкина

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