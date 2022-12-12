Кубанского производителя молока могут признать банкротом из-за налоговых долгов в 159 млн рублей

Инспекция ФНС России №5 по городу Краснодару подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным базы исполнительных производств ФССП, налоговый орган взыскивает с предприятия 159,4 млн руб. Первоначально долг составлял 197,5 млн руб.

Суд принял заявление к рассмотрению, судебное разбирательство назначено на 26 января 2023 года. Должник к следующему заседанию должен предоставить суду расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности, сведения о наличии задолженности по оплате обязательных платежей, налогов и сборов, а также бухгалтерский баланс за три последних года и отчет о стоимости имущества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — животноводство и производство сырого молока. Бенефициар компании — Александр Свечников. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Выручка предприятия за 2021 год составила 2 млрд руб., прибыль — 870,5 млн руб.

Тат Гаспарян

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