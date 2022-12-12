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В Самарской области за сутки выявлено 203 новых зараженных COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в Самарской области превысило 487 тыс. человек. Из них только за последние сутки в регионе обнаружено 203 инфицированных. Свыше 200 случаев заражения COVID-19 выявляется в Самарской области впервые с 17 ноября текущего года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа в регионе выздоровело 164 человека. Всего же число вылечившихся после COVID-19 в Самарской области превысило 477,1 тыс. человек.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За все время в регионе умерло более 8,1 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом. Ранее в Самарской области был зафиксирован рост количества выявленных заболевших COVID-19 с начала июля текущего года. Власти региона пока не обсуждают возврат ограничений, однако главный внештатный терапевт Самары призвала «усилить свою бдительность и обратить внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В Самарской области поймали волну».

Георгий Портнов

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