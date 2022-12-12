На шестом заседании Заксобрания Кубани рассмотрят 40 вопросов

Депутаты Законодательного собрания Кубани 13 декабря проведут шестое очередное заседание. В повестке дня — 40 вопросов, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Одним из ключевых вопросов станет рассмотрение во втором чтении бюджета Краснодарского края на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов. В частности, на следующий год доходы и расходы региональной казны увеличат на 9,3 млрд руб. Это связано с поступлением средств из федерального бюджета, которые будут учтены в документе.

Кроме того, депутаты заслушают информацию о ходе реализации краевого закона «О промышленной политике в Краснодарском крае». Как говорится в пояснительной записке, несмотря на сложные условия пандемийных 2020 и 2021 годов, а также особенности текущего года, наблюдается сохранение объемов промышленного производства. В частности, отгрузка промпредприятий выросла на 14,2%, составив 345,2 млрд руб. В регионе работают 134 крупных и средних производства, на которых, по июльским данным, трудится почти 70 тыс. человек.

Также на заседании рассмотрят вопрос о сохранении в Краснодарском крае социальных цен на твердое печное топливо. Проектом соответствующего закона предусмотрено предоставление компенсаций поставщикам на возмещение выпадающих расходов.

«В конце календарного года мы не сбавили обороты, набранные на старте в сентябре. За третий месяц нового созыва уже проведем шестую сессию. Подчеркну, что такой темп свидетельствует не о спешке, а об эффективности работы депутатского корпуса, о готовности оперативно принимать важнейшие для края и его граждан решения»,— прокомментировал подготовку к заседанию спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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