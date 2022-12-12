Алтайский министр анонсировал авиарейсы в Горно-Алтайск из пяти городов Сибири и Урала

В 2023 году будут открыты авиарейсы в Горно-Алтайск из ряда российских городов. Об этом сообщил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перечень этих городов министр опубликовал в своем Telegram-канале. В него вошли Новосибирск, Красноярск, Сургут, Новый Уренгой и Салехард. Субсидируемые рейсы будут выполнять авиакомпании «Красавиа», «Ямал» Utair и S7 Airlines.

«Этот список не окончательный, мы продолжаем работу по расширению географии полетов в Республику Алтай. К примеру, рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения с Омском»,– добавил господин Зорий.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», власти республики ведут переговоры с авиакомпанией «Русавиа» из Башкортостана об организации полетов из Горно-Алтайска в два районных центра – Кош-Агач и Усть-Кокса.

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Валерий Лавский