На пожаре в Хвалынске погибла пятилетняя девочка, ее брат госпитализирован

В Хвалынске Саратовской области выясняются обстоятельства пожара, на котором погиб ребенок. Об этом сообщает СУ СК.

Сегодня соседи заметили возгорание одной из квартир дома №25 по улице Волжской в Хвалынске и вызвали пожарных. Специалисты ликвидировали возгорание. После тушения огня они обнаружили тело девочки пяти-шести лет со следами термического воздействия. Мальчик примерно такого же возраста был госпитализирован с подозрением на отравление угарным газом.

Проводится осмотр места происшествия.

Марина Ковалева