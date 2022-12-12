Производство пива и крепкого алкоголя на Кубани выросло на 28,5%

С января по октябрь включительно предприятия потребительской сферы Краснодарского края произвели 16,7 млн декалитров пива и крепких спиртных напитков. Это на 28,5%, или 3,7 млн декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы.

В денежном выражении за 10 месяцев на Кубани отгрузили алкоголь на 4,5 млрд руб., что на 69,4%, или 1,8 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Наибольшую часть составляет отгрузка пивной продукции, которая увеличилась на 88,9%, до 4,1 млрд руб.

Отгрузки пива по объему увеличились на 31,4%, до 15,6 млн дал. Производство ликероводочной продукции за 10 месяцев выросло на 18,7% и составило 205,1 тыс. дал.

«На увеличении масштабов производства алкогольной продукции предприятиями Краснодарского края позитивно отразились новые возможности рынка алкогольной продукции, связанные с прекращением деятельности ряда иностранных компаний на российском рынке»,— отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Татьяна Ручкина

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