В БелГУ рассказали об «удержании» ученых в условиях приграничного региона

Белгородский национальный исследовательский университет (БелГУ) в 2022 году «в условиях нестабильности» реализовывал проекты по «нивелированию рисков в экономике региона» и «удержанию исследовательских коллективов». Об этом сообщил ректор Олег Полухин, отчитываясь в Минобрнауки о реализации в вузе программы дополнительного госфинансирования «Приоритет 2030».

Также расположенный в приграничном Белгороде вуз занимался «сохранением качества подготовки в условиях длительного дистанционного обучения» и «оказанием помощи населению», сообщил ректор.

«С учетом обстановки в Белгородской области университет много внимания уделил оперативной адаптации медико-социальной и психолого-юридической помощи населению. В два раза увеличено количество лиц, охваченных помощью на основе обращений, более четырех тысяч волонтеров вовлечены в эту деятельность»,— добавил господин Полухин.

БелГУ вошел в федеральный проект господдержки высшего образования «Приоритет 2030» в 2021 году. В результате вуз может претендовать на 500-800 млн дополнительного финансирования в год. Эти деньги университет планировал вложить в исследования и инфраструктуру.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте