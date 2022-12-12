Вице-мэр Омска Кирилл Брюхов уволился по собственному желанию

Кирилл Брюхов ушел в отставку с поста вице-мэра Омска по собственному желанию. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе городской администрации.

О назначении господина Брюхова на должность вице-мэра официально сообщалось в декабре 2021 года. В мэрии он курировал работу департамента имущественных отношений и департамента архитектуры и градостроительства.

Выходец из Свердловской области Кирилл Брюхов начал работать в Омске в марте 2019 года. В июне того же года был назначен заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства, в феврале 2021-го – первым заместителем директора департамента.

В должности вице-мэра в декабре 2021 года Кирилл Брюхов сменил другого уральца – Михаила Губина. Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Губин занимал пост министра строительства Омской области до конца ноября этого года, а затем был отправлен в отставку. Губернатор Омской области Александр Бурков тогда пообещал, что «ведомственная вертикаль будет полностью обновлена в ближайшее время» согласно «командному решению», принятому вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский