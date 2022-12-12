В Тюмени за выходные выпала почти половина месячной нормы осадков

За минувшие выходные в Тюмени выпало 14,4 мм осадков, что составляет 40% от декабрьской нормы, сообщила пресс-служба администрации города. За это время с городских улиц было вывезено более 16 тыс. кубометров снега. Дорожные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности в две смены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«При таких погодных условиях главное — быстро расчистить проезжую часть. Снег сметают на обочины, формируя небольшие сугробы, или снежные валы. Дорожные рабочие вручную занимаются их ликвидацией. Также в порядок приводятся подходы к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам»,— пояснил главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский.

Для ликвидации последствий непогоды в ночную смену на тюменских улицах было задействовано 435 спецмашин и более 718 дорожных рабочих. В понедельник, 12 декабря, продолжает идти. С утра на улицы вышли 640 работников дорожных служб.

Сильный снегопад продолжается третий день и в нескольких районах Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона. Высота снежного покрова местами достигла 29 сантиметров. Дороги от снега очищают 290 машин. Ограничений движения на дорогах региональной сети не зафиксировано.

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Диана Сунагатуллина