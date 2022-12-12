Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР

Бывший глава Кстовского района Нижегородской области Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте правительства ДНР.

При этом господин Чертков с июля возглавляет министерство угля и энергетики республики. Он стал занимать две должности после изменения структуры правительства ДНР в ноябре.

Андрей Чертков в 2016 году был заместителем министра энергетики Нижегородской области, с 2017 по 2020 год возглавлял ведомство, затем его назначили главой Кстовского района.

Елена Ковалева