В Челябинской области инвестиции в основной капитал снизились на 9%

В январе-сентябре 2022 года объем инвестиций основной капитал в Челябинской области по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 215,5 млрд руб. Это на 9,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Без учета субъектов малого предпринимательства инвестиции в основной капитал сократились на 8,5% год к году, до 168,28 млрд руб. Основной объем капиталовложений – 54,1% пришелся на обрабатывающие производства (37,5% в январе-сентябре 2021 года). По сравнению с прошлым годом рост составил 28,6%, до почти 91 млрд руб. Инвестиции в добычу полезных ископаемых упали на 70%, до 14,3 млрд. Их доля в общей структуре сократилась с 25,8% в январе-сентябре прошлого года до 8,5% в этом году.

По-прежнему основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий: за год доля сократилась с 79,7% до 77,5%. Доля бюджетных средств выросла с 10,3% до 13,2%. Объем банковских кредитов снизился на 0,5 процентных пункта и составил 5,2%.