За выходные с улиц Перми убрали 20 тыс. тонн снега

За прошедшие выходные дни в Перми выпало более 27 мм осадков, что соответствует 60% месячной нормы декабря. С улиц Перми вывезено более 20 тыс. кубометров снега и использовано 2488 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для уборки снега на улицах было задействовано до 290 единиц техники днем и до 327 ночью, а также более 300 рабочих. Качество уборки контролирует административно-техническая инспекция. Утром 12 декабря инспекторы проверили 182 объекта улично-дорожной сети, выявив нарушения на 99 объектах. Наибольшее количество проблем зафиксировано в Ленинском, Мотовилихинском и Кировском районах. Вся информация оперативно передавалась подрядчикам для устранения замечаний.

В минувшую пятницу, в преддверии снегопада, глава Перми Алексей Демкин поручил принять все необходимые меры для качественной уборки улиц от снега. Были отменены выходные для глав районов и заместителя главы Перми по благоустройству Дмитрия Галиханова.