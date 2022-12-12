Налоговая банкротит ООО «Агронефтепродукт» из-за долга в 115 млн рублей

Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Краснодарскому краю (МИФНС №18 по КК) подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании ООО «Агронефтепродукт» банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным базы исполнительных производств ФССП, налоговый орган взыскивает с июля текущего года с ООО «Агронефтепродукт» 115,3 млн руб. Изначально долг компании составлял 120,4 млн руб.

Кроме того, приставы взыскивают с предприятия исполнительский сбор в сумме 690,7 тыс. руб.

Заявление о банкротстве подано в краевой суд 6 декабря, дата рассмотрения пока не назначена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агронефтепродукт» зарегистрировано в 1999 году в Лабинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Учредитель — Максим Неженец (100% УК). Выручка компании за 2021 год составила 3,2 млрд руб., убыток — 394,3 млн руб.

Тат Гаспарян

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