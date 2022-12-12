За сутки на Кубани зарегистрировали 31 случай заражения COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре за сутки зафиксировали 15 заболевших, в Сочи — четыре, в Тбилисском районе — три, в Ленинградском и Тимашевском районах — по два. Еще по одному случаю выявили в Новороссийске, а также Мостовском, Калининском, Новокубанском и Кореновском районах.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 880 человек, из них с подтвержденным диагнозом 390 жителей. В стационарах лечатся 101 человек, в том числе с COVID-19 — 100 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются два человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 342 883 случая коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 331 269 человек, скончались — 11 124 пациента.

Татьяна Ручкина

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