У Российской ассоциации электронных коммуникаций сменился директор

На пост главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) избран замдиректора организации Сергей Гребенников. Он сменил в должности Сергея Плуготаренко. Это решение было принято по итогам общего собрания членов ассоциации сегодня, 12 декабря.

В РАЭК заявили, что господин Гребенников займется созданием GR-инициатив, а также будет способствовать развитию посредничества между бизнесом и государством, что входит в задачи ассоциации, передает ТАСС. На собрании избрали исполнительного директора ассоциации — этот пост заняла Екатерина Демкина, руководившая пресс-службой РАЭК с 2011 года.

РАЭК была создана в 2006 году и объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. Сергей Гребенников ранее работал заместителем исполнительного директора РОЦИТ (в 2007–2010 годы), после чего перешел в РАЭК. Также является членом Общественной палаты. Сергей Плуготаренко 30 сентября был избран гендиректором АНО «Цифровая экономика».

Лаура Кеффер