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Donkervoort представил спорткар F22

Компания Donkervoort представила новый спорткар F22, который стал самой мощной и просторной моделью в истории марки.

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Donkervoort F22

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

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Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Donkervoort F22

Фото: Donkervoort Automobielen

Автомобиль построен вокруг шасси, объединяющего в себе стальную трубчатую раму и углепластиковые элементы, что позволило увеличить вдвое жесткость кузова по сравнению с предыдущей моделью D8 GTO. Кроме того, новинка отличается более просторным двухместным салоном.

Кузовные панели выполнены из углепластика и отличаются проработанной аэродинамикой. При желании карбоновую крышу из двух панелей можно снять, чтобы превратить купе в таргу. Весит двухместный автомобиль 750 кг.

Оснащается F22 бензиновым турбомотором Audi — доработанный 2,5-литровый двигатель мощностью 500 л.с. сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач с технологией согласования оборотов и дифференциалом повышенного трения Torsen.

Спорткар не имеет никаких ассистентов водителя, кроме регулируемого трекшн-контроля и гоночной ABS, не предусмотрено усилителя тормозов, а усилитель руля предлагается в качестве опции. Автомобиль получил регулируемую подвеску и мощные тормоза.

Оснащение Donkervoort F22 включает в себя цифровую панель приборов, мультифункциональный руль, гоночные сиденья с многоточечными ремнями безопасности, кондиционер и мультимедийную систему на основе планшета iPad Mini.

Тираж нового спорткара составит 75 экземпляров, 50 из которых были проданы еще до презентации модели. Клиентам Donkervoort F22 обойдется минимум в 245 тыс. евро. Поставки автомобилей покупателям начнутся с января 2023 года.

Максим Вершинин

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