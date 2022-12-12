Бутурлиновский ЛВЗ в Воронежской области сократил выручку и прибыль

Единственный производитель крепкого спиртного в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ, основной владелец — правительство региона) сократил финпоказатели по итогам 2021 года, но остался прибыльным предприятием, сообщается в опубликованной в базе Kartoteka.ru финансовой отчетности предприятия.

Выручка ЛВЗ в 2021-м составила 224,7 млн руб., сократившись почти вдвое по сравнению с показателем предыдущего периода в 420,9 млн руб. Чистая прибыль предприятия показала схожую динамику, уменьшившись до 3,9 млн руб. (5,9 млн руб. в 2020-м).

Также вдвое снизилась себестоимость продаж завода — до 167,4 млн руб. с 303,9 млн руб. При этом прибыль от продаж увеличилась до 19,2 млн руб. с 18,7 млн руб.

ЛВЗ смог сократить по итогам 2021 года сократить дебиторскую задолженность до 194,9 млн руб. с 247,6 млн руб. в 2020-м. Кредиторская задолженность сократилась почти вчетверо — 111,3 вместо 389,1 млн руб.

Сергей Калашников

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