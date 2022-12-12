Мэрия Уфы потратит на восемь остановок до 5 млн рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы ищет подрядчика поставки и установки восьми остановочных павильонов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5 млн руб. Итоги аукциона должны подвести 14 декабря.

Согласно техзаданию, исполнитель обязуется до 28 февраля 2023 года купить и установить павильоны на остановках «Улица маршала Жукова», ТК «Центральный», «Супермаркет “Матрица”», «Площадь имени Серго Орджоникидзе», «УТЭК», «Улица Менделеева», «Улица Рабкоров» и «Улица Революционная».

Венера Хисамова

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