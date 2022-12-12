Учреждения культуры Сочи за год увеличили доход почти вдвое

В 2022 году учреждения культуры Сочи получили 447 млн руб. дохода, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Они провели более 21 тыс. мероприятий, которые посетили около 3 млн человек, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Концертный зал «Фестивальный» провел 62 мероприятия, которые посетили около 90 тыс. человек. Чистая прибыль предприятия культуры в этом году составила более 33 млн руб., что стало лучшим результатом за последние пять лет. С начала года мероприятия Сочинского концертно-филармонического объединения посетили более 275 тыс. зрителей.

В 2022 году в Сочи утвердили концепцию развития отрасли «Культура» до 2030 года. Она направлена на популяризацию многонационального творческого наследия города.

«Важно обеспечить жителям и гостям курорта увлекательный культурный досуг, привлекать дополнительные средства на развитие отрасли в виде грантовой поддержки, а также по федеральным и краевым программам»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В Зимнем театре в этом году заменили кресла, занавес и одежду сцены, а также выполнили интерьерное обновление зрительного зала. В РДК «Адлер», сельских домах культуры «Хлебороб» и «Барановка», в библиотеках Центрального и Адлерского районов, а также в детской школе искусств №1 провели ремонт за счет средств местного бюджета. Также отремонтировали фасад Музея истории Сочи, в сельском доме культуры «Шхафит» работы продолжаются.

В учреждениях дополнительного образования Сочи обучаются около 7 тыс. жителей, более 2,5 тыс. из которых в этом году стали победителями различных конкурсов. В федеральной программе «Пушкинская карта» участвует 21 учреждение культуры города.

Татьяна Ручкина

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