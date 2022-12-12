В Башкирии ищут инвестора для строительства физкультурного центра за 212 млн рублей

Корпорация развития Башкирии разработала инвестпроект по строительству современного физкультурно-оздоровительного центра в Уфе. Стоимость вложений для предпринимателя оценивается в 212,6 млн руб., говорится в пресс-службе правительства Башкирии. Ввести объект в эксплуатацию планируется через полтора года.

По словам генерального директора Корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова, реализовать проект планируется в рамках государственно-частного партнерства. Предприниматель сможет претендовать на включение проекта в перечень приоритетных и получить освобождение от налога на имущество организации и инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Карина Мамаева

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