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Больше 15 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Удмуртии под предлогом снятия порчи

В Удмуртии в полицию обратилась 66-летняя жительница Балезинского района, которая рассказала о хищении у нее денег. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на одном из сайтов знакомств пенсионерка общалась с мужчиной из другого города.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Так, в ходе переписки женщина пожаловалась на нелегкую жизнь, а тот рассказал, что у него есть знакомая, которая дистанционно снимает с людей порчу. Пожилая женщина связалась с «целительницей», которая запросила за свою работу 15,6 тыс. руб., и назвала номер банковской карты.

После того, как женщина перевела деньги, знакомый и «целительница» прекратили с ней связь. Вечером она рассказала о случившемся своей дочери, которая убедила ее обратиться в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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