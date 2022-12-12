В краевом ГУФСИН подтвердили смену руководства

На сайте ГУФСИН России по Пермскому краю внесены изменения в раздел «Руководство». Указано, что врио начальника управления назначен подполковник внутренней службы Самир Бабаев.

В минувшую пятницу, 9 декабря, пермские СМИ сообщили, что начальник краевого главка ФСИН генерал-майор Юрий Лымарь уволился с должности по собственному желанию и временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен господин Бабаев, его первый заместитель. При этом на сайте ГУФСИН информации о кадровых перестановках на тот момент не было.

Юрий Лымарь был назначен начальником ГУФСИН по Пермскому краю в октябре 2019 года. До этого он в течение десяти лет возглавлял УФСИН по Псковской области.

Самира Бабаева назначили первым заместителем начальника краевого ГУФСИН в мае 2021 года. В общей сложности он работает в системе исполнения наказаний 18 лет. Имеет специальное звание подполковника внутренней службы. Ранее руководил колониями на севере Пермского края. Последняя должность до прихода в ГУФСИН — начальник исправительной колонии №4 (строгий и особый режим) в Ныробе.