«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Фиксация цен на российскую нефть, коронавирусные ограничения в Китае и ставки центральных банков — все это будет влиять на инвесторов. Какие тренды складываются на мировых рынках? И куда лучше всего вкладывать средства? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андреем Ваниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Что будет с нашими нефтяными компаниями? Как вы думаете, насколько серьезно фиксация цен на нефть будет влиять на активы?

— Если мы говорим про потолок цен, то, на мой взгляд, серьезного влияния не будет. С одной стороны, новость уже давно обсуждалась, давно готовились к ней компании. И сам уровень цен, который был назван, вполне ожидаем, можно сказать, это некая компромиссная цифра. С другой стороны, есть ряд исключений, ограничений этого потолка. В общем, уровень цен вполне комфортный для российских компаний, по крайней мере, по неофициальным данным, сейчас текущая стоимость ниже этого уровня, что также говорит о том, что пока он никак не работает.

На мой взгляд, та история, которая сейчас разворачивается в Китае, будет определять цены на рынке нефти в краткосрочной перспективе и оказывать влияние на российские компании. Сначала там ужесточали ограничения, связанные с COVID, сейчас вроде как планируют их ослабить.

— То есть выход Китая из локдаунов, отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу — это главный фактор сейчас?

— Да, это намного важнее, нежели текущие ограничения, связанные с потолком цен.

— Многие инвесторы продолжают торговать на западных площадках. И, естественно, последние будут влиять на все развивающиеся рынки, в том числе на российский, несмотря на то, что у нас некая изолированность есть. Также важным фактором остается политика центральных банков. Много разговоров про ФРС, мол, они начинают тормозить в цикле повышения ставки. Как серьезно это будет влиять на наши активы?

— ФРС действительно планирует тормозить, но мы не раз акцентировали внимание на том, что повышение ставок продолжается. И шаг в 0,5 —это достаточно большой шаг по историческим меркам. И путь, который ФРС еще планирует проделать, достаточно большой. На наш взгляд, критически важный момент будет именно где-то на пике повышения ставок, особенно сильное воздействие будет на экономику. Поэтому мы наших инвесторов предостерегаем от каких-то оптимистических взглядов на иностранные бумаги в том ключе, что дно пройдено, и, скорее всего, мы как бы начинаем какой-то новый длительный цикл. На наш взгляд, не пройдено.

В лучшем случае мы не получим еще одного дна в подарок, а будем где-то стабилизироваться на текущих уровнях. В худшем американский рынок может упасть и ниже. Поэтому, на наш взгляд, повышение ставок продолжается, негативное влияние на экономику еще впереди и реакция рынка в том числе.

— То есть рынок может начать торговать в рецессию? Соответственно, прибыли компаний будут ниже и этот фактор станет доминирующим в первом квартале следующего года?

— Такое возможно, но нас лично больше пугают какие-то возможные кредитные истории, потому что ставки высокие, так или иначе нужно перекредитовываться. На рынке недвижимости мы видим явный спад. Как всегда, в таких ситуациях вылезают проблемные активы, кто-то с плечом, с левериджем высоким торговал, использовал, инвестировал. Начинаются проблемы в этом секторе, они перекидываются куда-то еще. И такое как бы кредитное сжатие — то, чего мы опасаемся в краткосрочной перспективе.

— Я слышал, что «Газпромбанк Инвестиции» проводит акцию, которая называется «Инвестируйте без комиссии». Что это такое, могли бы рассказать?

— Да, действительно, мы проводим такую акцию. До 16 января следующего года вы можете открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении «Газпромбанк Инвестиции» и покупать ценные бумаги, акции и валюту — китайский юань, евро, гонконгский доллар — без комиссии и в любом объеме.