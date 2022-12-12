Биатлонист из Пермского края стал вторым на этапе Кубка страны

Иван Колотов из Чайковского завоевал серебряную награду на третьем этапе Кубка России. Соревнования прошли в воскресенье в Тюмени. В масс-старте первым финишную черту пересек Даниил Серохвостов, допустивший лишь одну ошибку на огневых рубежах. А вот следом за ним финишировал представитель Пермского края Иван Колотов. Бронза — у призера Олимпийских игр Эдуарда Латыпова.

Напомним, что в 2020 году Иван Колотов стал победителем чемпионата России в смешанной эстафете в составе команды Пермского края вместе с Валерией Васнецовой.