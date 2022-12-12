«Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском продлят до Новоабзаково

С 2 января 2023 года маршрут поезда «Ласточка» Челябинск – Магнитогорск продлят до горнолыжного курорта «Абзаково». До станции Новоабзаково в Башкирии состав будет ездить по выходным и праздничным дням, сообщает Свердловская пригородная компания.

В таком режиме «Ласточка» будет работать до 12 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с августа этого года скоростная электричка между Челябинском и Магнитогорском курсирует дважды в день. Из Челябинска поезда отправляются в 06:30 и 17:45, из Магнитогорска – в 06:36 и 17:23.