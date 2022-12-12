На озеленение и содержание насаждений вдоль проспекта Юлаева в Уфе выделят до 45 млн рублей

МУП «Горзеленхоз» ищет подрядчика озеленения и содержания территорий, прилегающих к проспекту Юлаева в Уфе — от моста через реку Белая до улицы Сипайловской и на автодороге Уфа-Аэропорт от моста через реку Белая до магазина «Дачник» на улице Демской. Начальная цена контракта составляет 45 млн руб. Итоги аукциона подведут 21 декабря.

Согласно техзаданию, исполнитель обязывается, в частности, до конца следующего года поливать и сажать деревья, обрезать их кроны, лечить поврежденные деревья и кустарники, ухаживать за газонами и цветниками.

Венера Хисамова

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