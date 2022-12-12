Пожилого саратовца арестовали по обвинению в убийстве и покушении

В Саратове возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Об этом информирует СУ СК.

Как ранее сообщали следственные органы, 9 декабря на территории медучреждения в легковом автомобиле было обнаружено тело 33-летнего мужчины без признаков жизни с ножевым ранением.

По данным управления, вечером этого же дня потерпевший, его 29-летний родственник и их знакомые прибыли к 71-летнему мужчине, с которым у них ранее возник конфликт. Между мужчинами возникла ссора, и пенсионер нанес прибывшим несколько ударов ножом. После этого знакомые мужчин доставили их в больницу, однако одного спасти не удалось, а второму была оказана медпомощь.

Пенсионеру предъявили обвинение и заключили его под стражу.

Марина Ковалева