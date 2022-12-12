Погибшему на Украине уроженцу Курской области посмертно присвоили звание Героя России

Указом президента Владимира Путина был посмертно признан Героем России уроженец города Дмитриева Курской области старший лейтенант Игорь Насибуллин, командовавший о время военной операции на Украине танковой ротой. Об этом сообщила районная газета «Дмитриевский вестник». Офицер погиб на Украине в бою еще 29 марта, звание было присвоено 15 августа, однако публично обстоятельства гибели военнослужащего были раскрыты только накануне — 9 декабря в России отмечался день героев Отечества.

Как сообщается, танковая рота 237-го танкового полка третьей мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа под командованием Игоря Насибуллина в марте, ведя непрерывный бой в районе города Изюма Харьковской области, несколько часов удерживала высоту. Офицер прикрывал своим танком эвакуацию тяжелораненых бойцов, подставляя под выстрелы лобовую броню. При этом его боевая машина уничтожила два танка противника. Раненые были спасены. Танк Игоря Насибуллина получил четыре прямых попадания, все члены экипажа были контужены, но продолжали вести бой. При очередной атаке тану был подпит ракетой, а эвакуировавшийся экипаж попал под минометный обстрел. Офицер вытаскивал их горящей машины наводчика-оператора и в это время получил смертельное ранение в шею. Подробности гибели военнослужащего привело агентство «Башинформ», сообщая о вручении главой Башкирии Радием Хабировым медали «Родительская доблесть» матери Игоря Насибуллина Розе (семья погибшего последние 20 лет жила в этой республике).

Игорь Насибуллин родился 14 июля 1995 года в городе Дмитриев Курской области в семье военного. У погибшего осталась жена.

Сергей Калашников