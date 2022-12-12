Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с Днем конституции

Спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко поздравил жителей Краснодарского края с Днем конституции, который отмечается 12 декабря.

В поздравлении он отметил, что Конституция остается главным документом страны, определяющим права и свободы каждого гражданина РФ, и что она подтвердила свою универсальность и значимость.

«Закрепленные в ней нормы вместе с продиктованными временем и внесенными обществом изменениями позволяют сегодня нашей стране развивать отраслевое законодательство, решать важные социальные и экономические задачи, обеспечивать стабильность, отстаивать свой суверенитет, оставаться ведущей мировой державой»,— написал он в Telegram-канале.

Господин Бурлачко подчеркнул, что российское общество консолидировано вокруг ключевых принципов и ценностей, заложенных Конституцией, назвав это историческим достижением России и залогом ее успешного развития.

«Пусть и впредь единство, созидательный труд и уважение к конституционным нормам наших сограждан будут залогом уверенного движения вперед российского государства»,— добавил председатель ЗСК.

Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт РФ, обладающий высшей юридической силой в стране. Принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря того же года. В июле 2020 года состоялось общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. В них были закреплены социальные гарантии государства перед гражданами, изменены полномочия федерального парламента, запрещено отчуждение федеральных территорий, установлен статус русского языка, а также закреплен приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.

Леонид Ломакин

Читайте нас в Telegram