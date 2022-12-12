Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау внесли в предварительный список объектов ЮНЕСКО

Башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау внесены в предварительный список объектов ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Башкирские шиханы — уникальные рифовые образования, говорится в описании объекта, опубликованном на официальном сайте ЮНЕСКО. Они должны быть включены в список объектов всемирного наследия, поскольку отражают «важнейшие этапы развития планеты на заключительных этапах существования Палеоуральского океана и формирования суперконтинента Пангея, демонстрируют следы катастрофических землетрясений».

Включение республиканских природных достопримечательностей в список объектов всемирного наследия позволит сохранить горы, придать им мировую славу, а республике — экономический стимул, говорится в сообщении.

Карина Мамаева

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