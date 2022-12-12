Потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,8% в ноябре

В ноябре потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,8% в сравнении с октябрем, сообщает Удмуртстат. В частности, продовольственные товары подорожали на 0,51%, непродовольственные — 0,07%, услуги — 2,43%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года рост потребительских цен составил 12,01%. Так, продовольственные товары стали дороже на 10,72%, непродовольственные — 13,73%, услуги — 11,21%.

Так, за месяц среди плодоовощной продукции наиболее подорожали свежие огурцы — на 43,6%, свежие помидоры — на 19%. Среди фруктов и цитрусовых на 16,7% повысились цены на виноград, апельсины — на 12,4%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров наиболее высокий рост цен наблюдался на масло оливковое на 10,7%.

Однако за месяц также снизились цены на макаронные изделия на 8,4%, шампанское — на 7,4%, филе сельди соленое — на 7,2%, масло подсолнечное — на 5,7%, черный байховый чай — на 5,2%, мед — на 5,1%, сахар — на 4,5%.

В непродовольственном секторе наибольшее увеличение цен наблюдалось на мыло туалетное жидкое на 10,6%, крем для рук — на 9,3%, стол обеденный — на 7,8%, пену для бритья — на 7,3%. При этом снизились цены мыло хозяйственное — на 6,9%, щетку зубную — на 5,3%, шины для легкового автомобиля –— на 4%.

В группе медицинских товаров и медикаментов наибольший прирост цен зарегистрирован на перекись водорода — 15,2%, активированный уголь — 7,9%, валидол — 4,7%, шприцы одноразовые — 4,3%.

Кроме того, зарегистрировано повышение цен на услуги в сфере зарубежного туризма на 37,8%, плату за пересылку простого письма внутри России массой 20 г — на 8%. Вместе с тем наблюдалось снижение цен подписки на онлайн-видеосервисы на 8,1%, годовой стоимости полиса КАСКО — на 7,7%, проезда в поездах дальнего следования — на 4,2%.