В Ростовской области уровень безработицы снизился до 3,5%

По данным на август—октябрь уровень общей безработицы в Ростовской области составил 3,5%. Ниже он в Южном федеральном округе только в Волгоградской области (3,1%) и Краснодарском крае (3,3%). В целом по ЮФО уровень безработицы в августе—октябре сложился на уровне 3,8%, сравнявшись с общероссийским. Об этом сообщает Ростовстат.

Численность безработных в Ростовской области составила 74,9 тыс. человек. Это почти на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В августе—октябре 2022 года численность занятых в региональной экономике составила более 2 млн человек, по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличившись на 9,2 тыс.чел. При этом уровень занятости населения по области (58,7%) — один из самых высоких в ЮФО (в среднем по округу 57,7%).

Кристина Федичкина