В Перми возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса в Азербайджан

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ и Пермской таможни пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконные поставки леса в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в 2021 году бизнесмен заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной, однако фактически по указанной декларации лесоматериал не получал, а купил его у иных лиц. При этом в таможню была подана электронная декларация, содержащая заведомо недостоверные сведения о производителе товаров. Всего было вывезено более 117 куб. м пиломатериалов хвойных пород. Причиненный ущерб составил около 1 млн руб.

Пермская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.(Контрабанда).