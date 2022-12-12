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обновлено 09:24

В Перми возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса в Азербайджан

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ и Пермской таможни пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконные поставки леса в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в 2021 году бизнесмен заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной, однако фактически по указанной декларации лесоматериал не получал, а купил его у иных лиц. При этом в таможню была подана электронная декларация, содержащая заведомо недостоверные сведения о производителе товаров. Всего было вывезено более 117 куб. м пиломатериалов хвойных пород. Причиненный ущерб составил около 1 млн руб.

Пермская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.(Контрабанда).

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