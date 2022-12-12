Контракт на аренду объектов освещения в Башкирии заключен с московской компанией

Транспортная дирекция Башкирии заключила контракт на аренду светильников с АО «Мосэнергосбыт», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 1,62 млрд руб. на 503 тыс. руб. дешевле (дисконт — 0,03 %). Второй участник конкурса, не указанный в протоколе, предложил 1,43 млрд руб. (дисконт — 11,48%). Контракт будет оплачен из средств дорожного фонда Башкирии. На предыдущий конкурс, прошедший 28 октября, не было подано ни одной заявки.

Исполнитель в течение восьми месяцев должен согласовать схемы размещения, поставить, смонтировать и подключить к электросетям светильники вместе с опорами, установить программное обеспечение. Срок аренды объектов освещения — пять лет, начиная с 1 октября 2023 года, по истечении этого срока они переходят в собственность Башкирии.

Как следует из конкурсной документации, необходимо установить, в том числе, по 4920 уличных светильников и специализированных блоков индивидуального управления, 72 контроллера управления освещением, программное обеспечение на участках 38 дорог общей длиной 147,5 км.

АО «Мосэнергосбыт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в апреле 2005 года. Компания занимается торговлей электроэнергией. В 2021 году выручка составила 424,62 млрд руб., чистая прибыль — 5,19 млрд руб. В текущем году компания заключила 4,8 тыс. госконтрактов на общую сумму 20,32 млрд руб. По данным из открытых источников на конец 2017 года, среди аффилированных лиц компании указаны Ильнар Мирсияпов, Павел Ливинский, Александр Абрамков и другие.

Майя Иванова

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