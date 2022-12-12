В Челябинской области наблюдается дефицит рабочих и медиков

В Челябинской области отмечается острый дефицит рабочего персонала, медработников, специалистов банковского сектора и сферы строительства. В целом в регионе уровень конкуренции за рабочие места снижается пятый месяц подряд, сообщают по итогам исследования эксперты HeadHunter.

В ноябре в Челябинской области на одно свободное рабочее место приходилось 3,6 активных резюме, что меньше, чем в октябре (3,6) и июле (4,1). Меньше всего конкуренция наблюдается в сферах «Госслужба, НКО» и «Добыча сырья» — всего 0,2 анкеты на вакансию, в строительном и банковском секторе — по 0,6 резюме.

Сохраняется нехватка рабочего персонала (0,6), медработников (0,9), специалистов автомобильного бизнеса (1,1), отраслей продаж и производства — по 1,3 резюме на вакансию. Не наблюдается дефицита сотрудников сферы управления персоналом, административного персонала (4,8) и юристов (7,1).

«Можно говорить о том, что в регионе продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — отмечает руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.