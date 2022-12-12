Восемь домов на «тихом» Комсомольском проспекте признаны аварийными

Восемь домов на «тихом» Комсомольском проспекте в Перми признаны аварийными и подлежат сносу, сообщает 59.ru со ссылкой на администрацию Перми. «Тихим Компросом» в Перми называют территорию от Комсомольской площади до ул. Чкалова и от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Среди аварийных объектов — четырехэтажные дома на ул. Чкалова, 32 и 38, на Комсомольском проспекте, 94, и ул. Коминтерна, 6, а также двухэтажные дома на ул. Куйбышева, 104, ул. Клары Цеткин, 3, и ул. Коминтерна, 14а.

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В администрации Перми отметили, что все аварийные дома в районе «тихого» Комсомольского проспекта подлежат сносу. Примечательно, что в одном из аварийных домов на Комсомольском проспекте, 94, недавно меняли кровлю. В данный момент в программу по расселению попал только один дом из вышеуказанных — на ул. Коминтерна, 14а. Остальные в действующую программу по расселению не вошли, но могут попасть в следующую программу, которая рассчитана на период после 2024 года. Пока жители домов останутся в своих квартирах.

Напомним, в сентябре этого года обрушился аварийный расселенный дом на углу Комсомольского проспекта и ул. Чкалова. Дом расселили осенью 2021 года, и на момент обрушения он был пустующим.