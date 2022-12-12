В Тюмени на открытии фестиваля по плаванию загорелась артистка фаер-шоу

Во время открытия фестиваля по зимнему плаванию на озере Чемпионов в Тюмени загорелась артистка фаер-шоу клуба «Пир огня». В департаменте здравоохранения Тюменской области порталу 72.ru рассказали, что девушка получила ожог первой и второй степени, в результате чего пострадали 3% тела. При этом от госпитализации артистка отказалась.

Инцидент произошел 11 декабря. По информации СМИ, девушка неудачно пролила на себя техническую жидкость, в результате чего загорелась. Огонь помогли потушить при помощи снега спортсмены из силового клуба, после чего артистку осмотрели дежурившие на мероприятии медики.

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