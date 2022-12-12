Стрессоустойчивость развивали жители Ижевска на работе в 2022 году

В 2022 году 40% опрошенных жителей столицы Удмуртии работали над стрессоустойчивостью, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 20% горожан развивали ответственность, 19% — стремление к профессиональному росту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди значимых качеств также оказались обучаемость, адаптивность, навыки поиска и анализа информации — по 17%, готовность к переработкам — 14%. Чуть реже ижевчане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — по 11%, способность работать в команде и лояльность работодателю — по 9%.

При этом 26% горожан больше работали над своими профессиональными навыками, 12% — над навыками социального взаимодействия, 45% уделяли внимание и тому, и другому. Для женщин оказались более важны эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией, а ответственность и адаптивность — для мужчин.

Чем старше респонденты, тем чаще они стремились развить обучаемость, навыки поиска информации и лояльность работодателю. Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. чаще других прикладывают усилия к формированию у себя лояльности работодателю и адаптивности. Тех, кто сосредоточился на «прокачке» ответственности, адаптивности, коммуникабельности, организованности и стремления к карьерному росту, больше среди опрошенных до 34 лет.