ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл тульской «АКМ» в выездном матче

11 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл команде «АКМ» из Тульской области в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Так получилось, что АКМ реализовал моменты, а мы — нет. Отсюда и результат. Наши игроки немного не услышали, что делать, чтобы шайба пересекала линию ворот. Все матчи важны. То, что команды идут плотно в турнирной таблице, — это хорошо. У всех команд есть шанс попадания в плей-офф. Важна каждая смена и период»,— отметил главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.