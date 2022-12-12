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ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл тульской «АКМ» в выездном матче

11 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл команде «АКМ» из Тульской области в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 4:1.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Так получилось, что АКМ реализовал моменты, а мы — нет. Отсюда и результат. Наши игроки немного не услышали, что делать, чтобы шайба пересекала линию ворот. Все матчи важны. То, что команды идут плотно в турнирной таблице, — это хорошо. У всех команд есть шанс попадания в плей-офф. Важна каждая смена и период»,— отметил главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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