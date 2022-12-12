В Гидрометцентре прогнозируют ухудшение погоды на Кубани и в Крыму

В первой половине недели в Краснодарском крае, Крыму, а также других регионах России ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Из-за выхода южного циклона в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь и мокрый снег, в Крыму также ожидается сильный дождь. Непогода настигнет всю европейскую территорию России. По прогнозу, сильный дождь и ветер также будут в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Ярославской областях. Метель и сильные порывы ветра ожидаются в Вологодской, Псковской и Новгородской областях, сильная гололедица и сильные осадки также затронут Татарстан, а сильный снег — Пермский край.

«Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги»,— отметил Роман Вильфанд.

Татьяна Ручкина

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