Администрация Ижевска вывела всю имеющуюся технику для расчистки дорог от снега

В ночь на 12 декабря в столице Удмуртии подрядчики вывели всю имеющуюся в распоряжении технику для расчистки улиц от снега. Как сообщает пресс-служба администрации города, дорожные предприятия работают в интенсивном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При расчистке снега приоритет отдается магистральным улицам, после чего техника приступит к работам на межквартальных проездах, парковках, тротуарах и улицах частного сектора. Управляющим компаниям и владельцам торговых объектов поручено проводить расчистку придомовой территории, парковок и территорий, прилегающих к магазинам.