«Камский кабель» на инженерно-промышленном форуме

«Камский кабель» принял участие в седьмом Пермском инженерно-промышленном форуме – 2022, на котором представители компании за круглом столом обсудили проблему дефицита кадров на промышленных предприятиях Пермского края.

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Представители госорганов, в том числе центр занятости населения Пермского края и Региональный центр компетенций Министерства промышленности и торговли Пермского края, рассказали о программах для соискателей и предприятий, позволяющих как найти работу, так и повысить эффективность на рабочих местах.

Предприятия-участники поделились информацией о высокой значимости развитой корпоративной культуры при выборе соискателями рабочего места. Представители Министерства экономического развития РФ и Всероссийской академии внешней торговли (Москва) обсудили результаты проекта «Лидеры производительности» в рамках программы «Повышение производительности труда» за четыре года. Поделились информацией об эффективности нового этапа – мониторинга, который прошел впервые в 2022 году у восьми предприятий страны, в том числе у «Камского кабеля». Руководством Академии была дана высокая оценка работе команды ООО «Камский кабель».

«Сегодня рынок труда испытывает острый дефицит как инженерно-технических, так и рабочих кадров. На нашем предприятии открыто более 200 вакансий: нам требуются технологи, инженеры, конструкторы, энергетики, электромонтеры, рабочие кабельных профессий. Наша компания занимается обучением новых кадров рабочим специальностям», – отметила директор по персоналу ООО «Камский кабель» Елена Мизева.