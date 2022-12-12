В Екатеринбурге запустят производство импортозамещающего оборудования для Центробанка

Центральный Банк РФ планирует запустить производство счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов банкнот в Екатеринбурге, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Ранее оборудование поставляли зарубежные компании, которые в этом году покинули российский рынок, из-за чего появилась необходимость расширять импортозамещающее производство.

«Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге для этой компании. Соответствующие решения недавно были приняты», — отметил господин Трачук.

Он добавил, что новое производство будет налажено в достаточно «коротком интервале», что позволит закрыть потребность как Центробанка, так и коммерческих банков.

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