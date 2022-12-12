Кузбасская шахта «Листвяжная» сможет развивать инфраструктуру на новых земельных участках

Правительство Кемеровской области удовлетворило ходатайства ООО «Шахта «Листвяжная» о переводе нескольких участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли, используемые для промышленного освоения. Это следует из двух постановлений регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

В общей сложности в документах речь идет о 17 участках в Беловском районе Кузбасса. Их общая площадь составляет 70,8 га.

Согласно постановлениям, участки необходимы предприятию для ряда объектов инфраструктуры. В их числе, автодорога, производственная площадка бремсберга, склад плодородного слоя почвы, линии электропередачи, промышленные площадки для угольного склада и дегазационных скважин.

В аварии на «Листвяжной» 25 ноября 2021 года погиб 51 человек, в том числе, 46 работников предприятия и пять горноспасателей. Как сообщал «Ъ-Сибирь» в ноябре этого года, предприятие восстановило горные выработки и инфраструктуру, приведя последнюю в соответствие с действующими техническими требованиями.

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Валерий Лавский